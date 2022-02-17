«Ксения решила не уходить даже с учетом, что приду я»: Терехин объяснил, почему не стал ведущим «Дома-2»

Как отметил адвокат, ему казалось, что они с Бородиной любили друг друга.

Бывший возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной, адвокат Михаил Терехин, объяснил, почему в свое время не стал ведущим на проекте «Дом-2». Как он заметил, у него был разговор с продюсером Александром Михайловским. Юрист сказал, что вернется на шоу только в качестве ведущего.

Как сказал Терехин, Бородина ревностно относилась к его успехам. Она начала звонить друзьям Терехина и просить, чтобы они его отговорили от прихода на проект.

«Она поставила ультиматум продюсеру, мол, если я прихожу, то она уходит! На что Михайловский ответил: «Это твой выбор, Ксюша. Хочешь, уходи». Но, переосмыслив, Ксения решила никуда не уходить даже с учетом, что приду я!» Михаил Терехин

По словам Терехина, вскоре они с Бородиной помирились. Он «забил» на свою звездную карьеру и не пошел на шоу, сообщает «СтарХит».

Ранее бывшая звезда телестройки Ольга Бузова говорила, что поспособствовала тому, чтобы Михаила Терехина не взяли на «Дом-2». А вот когда ее экс-возлюбленный, блогер Давид Манукян, пришел на шоу, то Бородина скрыла от бывшей подруги этот факт. Точка невозврата в их отношениях была таким образом пройдена.

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