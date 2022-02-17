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«Нехватка опыта»: Водорезова объяснила, почему Плющенко не реанимировал карьеру Сотниковой

По словам наставницы, двукратный олимпийский чемпион совершил поспешное решение.

«Нехватка опыта»: Водорезова объяснила, почему Плющенко не реанимировал карьеру Сотниковой
Евгений Плющенко. Фото: Globallookpress.com

Тренер Елена Водорезова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не получилось реанимировать карьеру Аделины Сотниковой.

Евгений Плющенко и Аделина Сотникова
Евгений Плющенко и Аделина Сотникова. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Мы с Плющенко о Сотниковой никогда не говорили. Это было его поспешное решение взять взрослую спортсменку, которая надо было немножко понимать».

Елена Водорезова

Как отметила Водорезова, был нужен немного другой подход. «Наверное, из-за такой нехватки тренерского опыта у него и не получилось», — заявила она.

Напомним, что Аделина Сотникова выиграла в одиночном разряде на играх в Сочи. Позже она уже не смогла достичь подобных высот, хотя пыталась это сделать под руководством Евгения Плющенко.

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