«Нехватка опыта»: Водорезова объяснила, почему Плющенко не реанимировал карьеру Сотниковой

Тренер Елена Водорезова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не получилось реанимировать карьеру Аделины Сотниковой.

«Мы с Плющенко о Сотниковой никогда не говорили. Это было его поспешное решение взять взрослую спортсменку, которая надо было немножко понимать». Елена Водорезова

Как отметила Водорезова, был нужен немного другой подход. «Наверное, из-за такой нехватки тренерского опыта у него и не получилось», — заявила она.

Напомним, что Аделина Сотникова выиграла в одиночном разряде на играх в Сочи. Позже она уже не смогла достичь подобных высот, хотя пыталась это сделать под руководством Евгения Плющенко.

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