«Мне было очень обидно»: Водорезова рассказала, как Сотникова сообщила ей об уходе по SMS

По словам наставницы, фигуристку в какой-то момент поглотила другая жизнь.

Фигуристка и тренер Елена Водорезова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как от нее ушла олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова.

«Был такой рывок у нее. Жизнь изменилась. Ее приглашали во все шоу. Я понимала, что, наверное, невозможно выступать в шоу и тренироваться. Но ее эта жизнь уже поглотила. Мы стали меньше общаться. Она стала реже приходить на тренировки. Она хотела, чтобы я всех бросила и занималась только ей». Елена Водорезова

По словам Елены Водорезовой, она радовалась всегда успехам Аделины Сотниковой. «Девчонка из небогатой семьи достигла высот. Она мне по SMS сказала, что уходит. Мне было очень обидно. Но я знала, что для нее так проще. Она не смогла посмотреть мне в глаза. Через год позвонила и извинилась», — заметила Елена Водорезова.

Напомним, что Аделина Сотникова выиграла в одиночном разряде на Играх в Сочи. Позже она уже не смогла достичь подобных высот.

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