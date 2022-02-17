Бангкок собирается сменить официальное название

Любителям отдыха в Таиланде на заметку: теперь столица этого государства называется Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.

На самом деле, на тайском языке город всегда так назывался, но в английском закрепилось название Бангкок. Но вот королевский ученый совет Таиланда объявил о смене официального иностранного названия столицы на исконное.

Как передает ТАСС, и к счастью для туристов, ученые официально отметили, что могут использоваться оба названия — Бангкок и Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Однако это изменение еще должен одобрить специальный комитет страны. Если он даст добро, то город получит длинное название, а короткое и привычное будет писаться в скобках.

А теперь вспомните одну старую российскую рекламу: «Столица Таиланда? Бангкок!» Да, уходит эпоха…

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