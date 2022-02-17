Отпустил бороду как султан Сулейман: Бурак Озчивит понежился с Фахрийе Эвджен в вязаной шапочке

Фахрийе Эвджен поделилась в Instagram свежим снимком с мужем. Бурак Озчивит и его красавица-жена от души веселились, смеясь словно дети. Этот момент они и запечатлели на селфи. Несмотря на большую занятость, актер из турецкого сериала «Великолепный век» старается уделять время семье. Все-таки у пары подрастает общий сын Каран. Турецкие журналисты при случае всегда спрашивают Бурака о том, как поживает его наследник. В такие моменты актер загорается гордой улыбкой.

Ну а уикенд Бурак Озчивит провел с Фахрийе Эвджен, посвятив вечер романтической прогулке. Пара в браке уже больше четырех лет, однако они до сих пор ведут себя словно молодожены. Актер покрасовался в кадре в лимонном пуховике и с капюшоном на голове. Озчивит успел отпустить густую бородищу. С такой внешностью Бурак и султана Сулеймана в сериале «Великолепный век» мог бы с легкостью сыграть. Ну а Фахрийе позировала в вязанной шапочке и белоснежном пуховике-дутике.

Фахрийе и Бурак можно сказать ослепили своих фанатов белоснежными улыбками. Кстати, сейчас на канале «Ю» с успехом идет турецкий сериал «Черная любовь», в котором Бурак Озчивит сыграл одну из главных ролей. А Фахрийе Эвджен снимается в исторической ленте «Альпарслан: Великие Сельджуки».

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