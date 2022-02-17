МОК провел встречу с американскими фигуристами после переполоха с допинг-тестом Валиевой

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах встретился с американскими фигуристами. Он обсудил со спортсменами перенос церемонии награждения призеров командного турнира Олимпийских игр.

Таким образом Бах решил поддержать спортсменов. Японская команда от такой встречи отказалась. Предлагалась ли аналогичная встреча российским фигуристам?

«Мы находимся в контакте с ОКР (Олимпийский комитет России) на разных уровнях», — передает слова директора по коммуникациям МОК Марка Адамса РИА Новости.

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Церемонию награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине перенесли на неопределенный срок. Золото завоевали российские фигуристы. МОК принял такое решение после того, как Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба участвовавшей в соревнованиях Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

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