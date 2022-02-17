С видом на Баренцево море: Барановская в резиновых сапогах и с мини-колонкой в руках танцевала под хит Басты

Юлия Барановская без шубки или хотя бы пуховика вышла на террасу ранним утром, чтобы насладиться красотами заснеженного Баренцево моря. При этом ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале не обратила никакого внимания на мороз. С мини-колонкой в руках экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина лихо отплясывала под хит Басты. Явно наслаждаясь таким уединенным отдыхом на Крайнем Севере вдали от шума мегаполиса.

Из одежды на Юлии был только тонкий шерстяной лонгслив, штаны и резиновые сапоги. Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале позволила себя расслабиться, позируя без макияжа и с пучком-дулькой на голове. Чувствовала себя Барановская максимально расслабленно и комфортно.

«Рассвет наступает после самого темного времени суток! Вот с таким настроением мы проснулись утром, после ночных приключений… Танцы с друзьями на Крайнем Севере с видом на Баренцево море — это любовь! Спасибо за гостеприимство», — отметила Барановская.

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