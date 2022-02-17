Для четвероногих друзей: Елизавета II выпустила авторский парфюм

Елизавета II выпустила свой парфюм для собак. Необычные духи имеют запах «прогулок по побережью» и включают ноты мускуса и бергамота. Флакон стоит 9,99 фунтов и продается в сувенирном магазине Sandringham Estate в Норфолке. Об этом сообщает издание The Sun.

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Елизавета II — большая поклонница корги. За всю ее жизнь у нее было больше 30 собак этой породы. Последний пес королевы по кличке Вулкан умер в 2020 году. На платиновый юбилей королеве преподнесли в подарок питомца, и впервые это не корги. В Букингемском дворце живет кокер-спаниель по кличке Лисси.

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