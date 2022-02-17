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Валиева не смогла сделать все заявленные прыжки на тренировке перед произвольной программой

Российская фигуристка отказалась от тройного риттбергера после ошибки.

Валиева не смогла сделать все заявленные прыжки на тренировке перед произвольной программой
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Российская фигуристка Камила Валиева не стала делать тройной риттбергер на последней тренировке в Пекине перед исполнением произвольной программы.

Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Камила Валиева в прогоне под музыку сделала четверной сальхов, тройной аксель, а затем неожиданно для собравшихся упала с четверного тулупа.

Во второй части программы Камила Валиева ошибок не допустила. Она чисто исполнила каскады четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на Олимпиаде в Пекине. При этом она допустила грубую ошибку, но судьи все равно поставили ее на первое место.

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