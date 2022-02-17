«Мы все плакали»: Сара Джессика Паркер поделилась своими эмоциями от сериала «И просто так»

Сара Джессика Паркер поделилась своими эмоциями от сериала «И просто так». Актриса призналась, что дальше второго эпизода еще не смотрела, несмотря на то что последняя серия продолжения «Секса в большом городе» вышла 3 февраля.

«Я еще не видела эпизоды с третьего по десятый, и это моя проблема, но я обязательно наверстаю!» — рассказала Сара на шоу Watch What Happens Live.

Исполнительница роли Керри Брэдшоу призналась, что ей понравилось развитие сюжета с Самантой. За это она поблагодарила главного сценариста Майкла Патрика Кинга.

«В свойственной ему манере он пронес это через всю историю с изяществом и достоинством, уважением, любовью и привязанностью к этому персонажу», — поделилась актриса.

По мнению актрисы, сцена с похоронами мистера Бига, когда Саманта прислала цветы, оказалась самой трогательной.

«Мы все плакали, когда снимали похороны. Это был прекрасный жест со стороны героини», — призналась Сара.

Сериал «И просто так» планируют продлить на второй сезон. Представители HBO рассказали, что продолжение проекта — дорогое шоу, однако они ждут одобрения исполнительницы главной роли Сары Джессики Паркер и продюсера Майкла Патрика Кинга, чтобы продлить сериал на второй сезон.

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