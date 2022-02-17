«Ты просто космос»: астронавты оригинально поддержали Камилу Валиеву

На входе в «Роскосмос» появился текст со словами поддержки.

Российская фигуристка Камила Валиева переживает непростой период. Во время выступления на Олимпиаде в Пекине 15-летнюю спортсменку заподозрили в применении допинга. После долгих и изнуряющих разбирательств ее допустили к личному турниру на главном старте четырехлетия.

Спортсменку поддерживают многие звезды шоу-бизнеса, не остались в стороне и российские астронавты. На входе в «Роскосмос» появилась необычная надпись на электронном табло.

«Камила, ты просто космос», — гласит надпись.

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Добавим, что 17 февраля в Пекине пройдут соревнования среди фигуристок в произвольной программе. По итогам короткой программы Камилла занимает первое место. В тройке лидеров еще одна россиянка, Анна Щербакова, и японская фигуристка.

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