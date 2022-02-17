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Показал пакет с лекарством: дедушка Валиевой объяснил, как допинг попал в организм внучки

У пожилого человека, как выяснилось, периодически случаются приступы.

Показал пакет с лекарством: дедушка Валиевой объяснил, как допинг попал в организм внучки
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Дедушка фигуристки Камилы Валиевой предоставил в дисциплинарный комитет МОК видеозапись, снятую в машине, на которой объяснил, как запрещенный препарат триметазидин попал в организм его внучки.

Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Как отметил пенсионер, у него периодически случаются приступы и он употребляет данное лекарство. Также он на камеру показал пакет с препаратом.

Дали на слушаниях слово и матери Камилы Валиевой. Она заметила, что дед ежедневно сопровождал внучку на тренировки. Кроме того, он находился с фигуристкой пока родительница не возвращалась домой с работы, сообщает New York Times со ссылкой на документы слушаний по «делу Валиевой».

Напомним, что допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат. Однако россиянка была допущена до личного турнира фигуристок.

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