«Тут я больше, чем сейчас»: Рудова на пляжном фото показала, какими пышными были ее формы до похудения

Актриса с того времени скинула почти на 10 килограммов.

Звезда кино и сериалов Наталья Рудова в настоящее время отдыхает на Бали и радует поклонников своими снимками в бикини. Красотка сильно похудела за последние месяцы и на днях даже шокировала фанатов кадрами в больших шортах, которые едва не спали с нее.

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Кто-то поинтересовался, всегда ли такой стройной актриса была или в прошлом у нее наблюдались проблемы с весом.

Рудова решила пооткровенничать с подписчиками в микроблоге и достала из архива свое прошлогоднее фото. На снимке красотка позировала в розовом бикини, и ее формы тогда действительно были пышнее, чем сейчас. «Вот тут летом я на 1,5 размера больше, чем сейчас», — поведала звезда сериала «Татьянин день».

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