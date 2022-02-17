«Выходки всегда заканчиваются слезами»: Камилла Паркер-Боулз дала Меган Маркл обидное прозвище

То, что Меган Маркл пришлась не ко двору в королевской семье, уже давно известно. Экс-актриса не смогла расположить к себе и Камиллу Паркер-Боулз, которая является женой принца Чарльза. Но если раньше будущая королева просто недолюбливала Меган, то после выхода в свет скандального интервью герцогов Сассекских и вовсе дала ей обидное прозвище.

«Во время этих неизбежно бесконечных, мучительных и безрезультатных разговоров Камилла относится к тем, кто называет Меган «той бесстыдницей» — корыстной нарушительницей спокойствия, чьи выходки всегда заканчиваются слезами», — рассказал The Sun королевский биограф Том Бауэр.

А тем временем, как стало известно ранее, отношения между принцем Чарльзом и принцем Гарри стали налаживаться. Во всяком случае, будущий король уже разговаривает с младшим сыном по телефону.

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