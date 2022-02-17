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«Я тебя люблю, но истина дороже»: Мишин отреагировал на прокат с ошибками Валиевой в Пекине

Как отметил специалист, он бы не хотел впутываться в эту историю.

«Я тебя люблю, но истина дороже»: Мишин отреагировал на прокат с ошибками Валиевой в Пекине
Алексей Мишин. Фото: Globallookpress.com

Тренер Алексей Мишин в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на прокат российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Российская спортсменка допустила грубую ошибку при исполнении тройного акселя, но все-таки занимает пока первое место.

«Я в это не впутываюсь даже. Никакого комментария я давать не буду. Это будет правильно. Я тебя люблю, но истина дороже. Давайте что-нибудь другое обсудим».

Алексей Мишин

Ранее ученик Алексея Мишина, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, заявил, что приземление на тройном акселе Камилы Валиевой случилось «в раскорячку». Он считает, что Анна Щербакова выступила куда лучше и должна была быть на первом месте.

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Тэги

Алексей МишинАнна ЩербаковаЕвгений ПлющенкоКамила ВалиеваОлимпиада в Пекине