«Отклонилась от выразительности»: американский судья Инман заявил о завышенном балле Валиевой

По словам арбитра, в движениях российской фигуристки «не было прежнего порыва».

Американский судья Джо Инман заявил, что российской фигуристке Камиле Валиевой, как он считает, завысили оценки за исполнение короткой программы на Олимпийских играх в китайском Пекине. Как думает специалист, российская спортсменка невыразительно откатала свою программу в отличие от своих прежних выступлений.

«Камиле завысили оценку. Из-за тройного акселя. На мой взгляд, она отклонилась от своей выразительности». Джо Инман

Как добавил Инман, в движениях россиянки не было прежнего порыва. Само выступление, как он думает, получилось каким-то «осторожным».

По словам Инмана, на первом месте должна была расположиться другая россиянка, Анна Щербакова, которая откатала чисто. На второе бы он поставил японку Каори Сакамото. А вот Валиевой после короткой программы отдал только третью позицию, сообщает USA Today.

Напомним, что Камила Валиева с ошибками исполнила короткую программу на Олимпиаде. Однако судьи поставили ей высший балл среди всех участниц.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.