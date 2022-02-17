Новости шоу-бизнеса: любимый парень Муцениеце, главный секрет Донцовой, внешность непубличной внучки Михалкова

Самые главные новости из мира звезд за 16 февраля.

Агата Муцениеце не на шутку переполошила фанатов, показав помолвочное кольцо на безымянном пальце правой руки. Пока в Сети обсуждали, с кем могла закрутить роман актриса, она показала фото своего любимого парня. Тем временем Дарья Донцова довела до слез Леру Кудрявцеву в студии программы «Секрет на миллион», рассказав свой главный секрет.

Широкая публика наконец-то узнала, как выглядит непубличная внучка Сергея Михалкова, бабушкой которой является Анастасия Вертинская. Об этих и других новостях из мира шоу-бизнеса – в обзоре Teleprogramma.pro.

Агата Муцениеце показала любимого парня

После развода с Павлом Прилучным Агате Муцениеце периодически приписывают романы. Однако сама актриса предпочитает хранить личную жизнь в секрете. В день всех влюбленных она засветила в своем инстаграме помолвочное кольцо, чем вызвала настоящий переполох среди фанатов. В Сети сразу стали гадать – с кем могла закрутить роман 32-летняя актриса.

Остроты добавил тот факт, что Прилучный тем временем расстался с Мирославой Карпович. Правда, официальных заявлений пара не делала, но «папина дочка» дала понять, что разочаровалась в любви главного «мажора» страны. Спустя время Агата все-таки показала того парня, которого любит больше всего.

Дарья Донцова раскрыла главный секрет своей жизни

Дарья Донцова стала новой гостьей в студии у Леры Кудрявцевой, где довела ее до слез, рассказав главный секрет своей жизни. В эфир НТВ программа «Секрет на миллион» выйдет 19 февраля.

Телезвезда рассказала, что семья Донцовой – ее крепость. Именно муж, с которым писательница вместе уже много лет, помог побороть ей страшный диагноз, но болезнь вернулась.

«Сын Аркадий, тайну которого Дарья Донцова бережет уже много лет, пришел ко мне в студию, чтобы рассказать, как строятся их с мамой отношения», — рассказала Кудрявцева.

Как выглядит непубличная внучка Никиты Михалкова – Александра

Брак Никиты Михалкова с Анастасией Вертинской продлился всего три года. В том союзе у режиссера родился сын Степан, а 29 лет назад он подарил именитому отцу внучку Сашу.

Накануне стало известно, как выглядит та самая Александра Михалкова. Пользователи Сети были ошарашены утонченной красотой художницы, которая ведет непубличный образ жизни и является мамой двоих детей.

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Александру Трусову и Анну Щербакову проверили на допинг

Страсти вокруг российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине не утихают. Накануне стало известно, что кроме Камилы Валиевой тесты на употребление запрещенных препаратов сдали Александра Трусова и Анна Щербакова.

Процесс прошел еще в декабре прошлого года. Результаты оказались чистыми и не вызвали вопросов у допинг-офицеров. Напомним, что выступление фигуристок в произвольной программе личного турнира состоится 17 февраля.

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Преобразившийся молодой муж Надежды Бабкиной

С молодым исполнителем Евгением Гором Надежда Бабкина познакомилась почти 20 лет назад в Саратове. С тех пор пара была вместе, несмотря на солидную разницу в возрасте.

В последнее время с внешностью исполнителя стали происходить метаморфозы. Он отпустил бороду, похудел и вообще выглядит изможденным. Внешний вид Гора вызывает у фолловеров только вопросы, которые пока остаются без ответов.

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