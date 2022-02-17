Идеально для весны: Хромченко показала модную куртку-анорак и объяснила, с чем ее носить

Фэшн-эксперт Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» накануне весны показала модницам актуальную легкую ветровку, которая в тренде в наступающем сезоне. Это куртка под названием анорак.

Анорак по фасону является нераспашной ветровкой с короткой молнией на горловине и, как вариант, с карманом на талии. И является заимствованной из спортивной амуниции вещью – в ней бегали марафоны легкоатлеты.

«Для того, чтобы омолодить комплект, необходимо добавить каплю спорта», — объяснила Хромченко, почему анорак перекочевал со стадионов на модные подиумы.

Как приручить эту абсолютно спортивную, но дико модную вещицу, Хромченко объяснила. Смело можно надевать ее и с юбками разной длины, и с брюками, и с джинсами, и с легинсами, или юбкой и брюками одновременно.

«Может быть, в свое время вы именно в такой вещи выигрывали нормы ГТО по бегу, сегодня вы совершенно спокойно можете ту же самую вещь закомплектовать с чем-то, что еще вчера вы не могли себе даже представить вместе. Да, сегодняшняя мода и сегодняшние принципы комплектации построены на том, чтобы разбить классическую комплектацию, к которой привычно старое поколение», — отметила телеведущая.

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