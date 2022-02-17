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Идеально для весны: Хромченко показала модную куртку-анорак и объяснила, с чем ее носить

Телеведущая подчеркнула, что эта спортивная вещь невероятно омолаживает.

Идеально для весны: Хромченко показала модную куртку-анорак и объяснила, с чем ее носить
Эвелина Хромченко. Кадр из программы "Модный приговор"

Фэшн-эксперт Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» накануне весны показала модницам актуальную легкую ветровку, которая в тренде в наступающем сезоне. Это куртка под названием анорак.

Модный анорак. Кадр из программы «Модный приговор»

Анорак по фасону является нераспашной ветровкой с короткой молнией на горловине и, как вариант, с карманом на талии. И является заимствованной из спортивной амуниции вещью – в ней бегали марафоны легкоатлеты.

«Для того, чтобы омолодить комплект, необходимо добавить каплю спорта», — объяснила Хромченко, почему анорак перекочевал со стадионов на модные подиумы.

Модный анорак. Кадр из программы «Модный приговор»

Как приручить эту абсолютно спортивную, но дико модную вещицу, Хромченко объяснила. Смело можно надевать ее и с юбками разной длины, и с брюками, и с джинсами, и с легинсами, или юбкой и брюками одновременно.

«Может быть, в свое время вы именно в такой вещи выигрывали нормы ГТО по бегу, сегодня вы совершенно спокойно можете ту же самую вещь закомплектовать с чем-то, что еще вчера вы не могли себе даже представить вместе. Да, сегодняшняя мода и сегодняшние принципы комплектации построены на том, чтобы разбить классическую комплектацию, к которой привычно старое поколение», — отметила телеведущая.

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