Моментально омолаживает: Пугачева в трендовом анораке этого сезона предстала перед семейством

«Для того, чтобы омолодить комплект, необходимо добавить каплю спорта», — советовала Эвелина Хромченко, демонстрируя трендовую ветровку сезона — анорак. Эту заимствованную у спортсменов куртку фэшн-гуру советует носить с чем угодно — и с джинсами, и с юбкой, и с легинсами.

Алла Пугачева как ярая модница и последовательница трендов не проигнорировала этот совет. Примадонна накануне принимала в гостях младшего внука, Дени Байсароав. Юноша привез бабушке подарок — ретропостер из журнала с портретом, который нашел на блошином рынке в Москве.

Примадонна сочетала анорак с серыми джинсами, которые заправила в грубые ботинки. К слову, от подарка Примадонна пришла в восторг. Она заметила, что в советское время у нее были самые авангардные фотосессии и модные образы, которые актуальны даже сегодня.

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