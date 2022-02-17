Показала язык: Рудова в разноцветном бикини подразнилась на камеру, позируя на пляже

Актриса отдыхает на Бали и периодически публикует снимки с отдыха.

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова долго ждала своего отпуска. И как только оказалась на Бали, сразу забросила свой Instagram и появляться в нем стала очень редко. Но сейчас актриса сжалилась над подписчиками и вышла на связь.

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Рудова устроила вечер вопросов и ответов. Для одного из кадров знаменитость позировала в пестром бикини, демонстрируя стройную фигурку. Игривое настроение она выразила тем, что показала язык.

Отдыхает Рудова, по ее признанию, с красивыми и талантливыми людьми. Для убедительности красотка надела мужскую футболку на голову.

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