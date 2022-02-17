Не узнали: постройневшая Стриженова переполошила публику внешним видом

На днях в Москве прошел премьерный показ фильма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин». В кинотеатре собрались многие звезды, среди которых были Екатерина и Александр Стриженовы.

Супруги позировали на красной дорожке, где телеведущая предстала в черном наряде: пышное платье, минимум косметики на лице и зачесанные назад волосы. Многие отметили, что звезда Первого канала очень похудела.

«Вас не узнать», — выкрикивали вслед Стриженовой.

Напомним, телеведущая не скрывает, что тщательно следит за собой, посещает спортзал и косметологов и следит за питанием. Фанаты отмечают, что в свои 53 года звезда выглядит гораздо моложе.

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