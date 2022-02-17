Практически единогласно: стало известно, кого зрители хотят рассекретить первым в шоу «Маска»

Премьера третьего сезона шоу «Маска» только состоялась, а зрители и пользователи в Сети уже определили для себя фаворитов и аутсайдеров. Первый же выпуск привел одних в восторг, других – разочаровал.

В настоящее время Интернет-пользователи гадают, кто именно будет разоблачен в ближайшем выпуске. Поскольку еще никто не снял маску, выбирать приходится по-прежнему из 14 участников.

Превалирующее большинство подписчиков микроблога шоу «Маска» в Instagram убеждены, что покинуть проект первым должен Пончик. Он попал в номинацию вместе с Лошадью и Монстриком, и именно его зрители невзлюбили.

До второго выпуска, который состоится в вечернем эфире в ближайшее воскресенье, остается не так много времени, так что вскоре первая маска будет снята.

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