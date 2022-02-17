«Традиционные танцы»: Рудковская зажгла на концерте Билана

В конце прошлого года Дима Билан отпраздновал свое 40-летие. В честь юбилея артист дал большой концерт в Москве, на котором отметилась Яна Рудковская. Продюсер зажигательно станцевала под хиты своего подопечного, а кадрами поделилась в инстаграме.

«Традиционные танцы», — написала Рудковская.

Для вечеринки блондинка выбрала черное мини-платье по фигуры с объемными воланами на плечах. Фанаты отметили, что он превосходно выглядит.

«Красивая! Классно! Вау, огонь!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, еще несколько дней назад Яна Рудковская загорала на Мальдивах, демонстрируя фигуру в купальниках. А в начале января продюсер отметила свой 47-й день рождения.

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