«Почувствовать свободу»: Рудова позировала на камеру в кроп-топе и шортиках

Зимние каникулы Наталья Рудова решила провести на Бали. После отдыха в тропиках блондинка захотела сменить географическое положение и вдохнуть воздух океана. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

«Мечтаю оказаться на Санта-Монике, почувствовать, как раздувает мои волосы слегка прохладный ветер вечернего океана… Проветрить свою голову. Ощутить всю силу совершенства воды и почувствовать телом свободу от всего неважного и ненужного в этом мире. Освободиться», — написала Рудова.

Мысли подкрепила снимком, на котором позировала в кроп-топе и коротких шортиках. Фанаты отметили, что актриса безупречно выглядит.

«Какая красивая! Огонь! Классная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Рудова отметит свой 39-й день рождения.

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