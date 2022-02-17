«Скоро гелем буду укладывать»: Костенко пришла в изумление при виде пышной шевелюры своего грудничка

В конце октября 2021 года Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали родителями в очередной раз. На свет родился долгожданный сынок – все три предыдущих ребенка футболиста были девочками. И теперь он не может нарадоваться счастью, ежедневно показывая малыша своим подписчикам.
Новые кадры трехмесячного сынишки Тарасова в этот раз показала его жена Анастасия Костенко. Молодая мамочка поразилась тому, какими длинными оказались волосы у крохи.
«Скоро гелем волосы буду укладывать», — передала слова мужа о шевелюре малыша Костенко.
Маленький Тарасов привык, что его каждый день снимают, и уже позировал с удовольствием мамочке, демонстрируя свою прическу.
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