Советовала Хромченко: Каролина Севастьянова нарядилась в комбинезон с трендовым «древесно-зебровым» принтом

Такой рисунок не оставит никакую модницу без внимания окружающих.

26-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова снова улетела отдыхать на фешенебельный курорт. Красотка уже успела порадовать поклонников новыми пляжными снимками, а в этот раз заявила о себе как о настоящей моднице, которая отслеживает тренды в фэшн-индустрии.

Каролина Севастьянова позировала в комбинезоне с широкими штанинами, принт которого рекомендовала Эвелина Хромченко. Черно-белое изображение одновременно напоминает полоски зебры и рисунок древесной коры. Именно этот синтез двух принтов сейчас на пике популярности.

«Зебра превращается в древесную полоску. Этот прием очень помогает ярким женщинам носить зебру и одновременно камуфлировать ее под другой принт. И каждый раз, когда этот эксперимент случается, прямолинейность этого принта перестает быть активно анималистской. Общая картина не портится и смягчается», — объясняла Хромченко в программе «Модный приговор».

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