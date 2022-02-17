Почему Любовь Толкалина не вышла замуж за Егора Кончаловского
Видео
Какая обувь будет в моде весной и летом 2022 года
Видео

Стильный фьюжн: Юлия Михалкова в тесном корсете и джинсах, заправленных в сапоги, покрасовалась перед зеркалом

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» поделилась кадрами из закулисья.

Стильный фьюжн: Юлия Михалкова в тесном корсете и джинсах, заправленных в сапоги, покрасовалась перед зеркалом
Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova/

Актриса Юлия Михалкова уже давно покинула шоу «Уральские пельмени», но по сей день у поклонников она ассоциируется именно с этим проектом. Сейчас звезда много снимается не только как телеведущая, но и актриса сериалов.

Время от времени красавица Михалкова позволяет поклонникам заглянуть в закулисье своей жизни. Обычно это бывает на фотосессиях, и на этот раз звезда опубликовала кадры с примерки.

Михалкова позировала перед зеркалом, любуясь своим отражением. Облачившись в тесный корсет и просторные джинсы, заправленные в высокие сапоги, звезда накинула на плечи просторную толстовку на молнии. Стильный образ пришелся, судя по всему, самой красотке по вкусу — такой микс из разных стилей сегодня на пике популярности, и делать подобный фьюжн не раз советовала Эвелина Хромченко.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Звездный стильНовости googleновости шоу-бизнесаЮлия МихалковаЮлия Михалкова последние новости