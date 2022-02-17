«Не надо, у меня прическа!»: Клава Кока, позируя в бассейне с мужчиной, показала, что обычно скрывает от поклонников

Артистка решила рассекретить то, что обычно остается за кадром.

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Краш» Клава Кока снова улетела на гастроли. Поездки для нее – новый повод разнообразить контент в своих соцсетях, и девушка делает его в любых ситуациях.

Отправившись в бассейн, Клава Кока показала, что обычно снимает во время водных процедур, и что в итоге видят ее подписчики – размеренную и тихую Клаву Коку, принимающую водные процедуры. Но на самом деле, наиболее интересное до зрителя не доходит.

«Что я выкладываю, когда я в бассейне», — подписала первые кадры певица. А про следующие уже призналась: «Что там происходит на самом деле».

На тех, что не для публикации, Клава Кока не позирует, а от души резвится с неким, как выражается сама артистка, крашем. Они окатывают друг друга брызгами, певица кричит: «Не надо, у меня прическа!», но все заканчивается мирно и не менее весело.

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