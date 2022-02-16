«Я не смотрюсь в зеркало»: 56-летняя Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной пластики

Линда Евангелиста стала одной из самых известных супермоделей в 1990-х годах. Она активно снималась для разных журналов и дефилировала по подиумам, но потом эффектная блондинка пропала из поля зрения.

Линда планировала работать до глубокой старости. Несколько лет назад она решилась на пластику, но в итоге преображение ее расстроило. Звезда пережила липосакцию, что тоже не прибавило ей уверенности в себе.

И вот 16 февраля был опубликован журнал People. Евангелиста впервые показала последствия неудачной пластики и рассказала о пережитой боли. На фото видны следы старения. Более того, у нее темные локоны и выразительные глаза. Макияж не скрыл изъяны кожи.

«Я еще не закончил рассказывать свою историю, и я продолжу делиться своим опытом, чтобы избавиться от стыда, снова научиться любить себя и, надеюсь, помочь другим в этом процессе», — заявила звезда.

Топ-модель не стала скрывать, что после операции носила компрессионное белье, пояс и повязку на подбородке в течение восьми недель. Но даже такие меры ей не помогли.

«Это выступы. И они твердые. Если я буду ходить без пояса в платье, то буду натирать все почти до крови. Потому что это похоже на растирание мягкого жира, а не твердого», — рассказала Евангелиста. «Я не смотрюсь в зеркало. Это не похоже на меня», — добавила она.

Теперь даже осанку 56-летняя модель не может держать. О своей жизни после пережитых операций она рассказала в журнале People. Поклонники были поражены. Многие отметили, что она была их кумиром в юности. Теперь даже преданные фанаты едва сдерживают слезы, видя кумира. Увидеть фото можно по ссылке.

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