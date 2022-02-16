«Добавим весны!»: Собчак в плюшевой шубке цвета «Тиффани» и белых сапогах вышла свет

Телеведущая похвасталась ярким и женственным образом, отправившись с мужем в ресторан.

Ксения Собчак уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Телеведущая берет интервью у топовых селебрити и не пропускает светских раутов.

Однако начало этого года она провела в отпуск с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном. Они катались на лыжах в Куршевели. Потом супруги устроили путешествие по Аргентине.

Обычно Ксения любит носить необычные образы. Она вернулась в Москву и накануне отправилась в фешенебельный ресторан. Телеведущая поужинала не только в компании мужа, но и Ани Лорак, а также Филиппа Киркорова.

Для особенного вечера она выбрала жакет лимонного цвета и струящуюся юбку из шифона с декором и бахромой. Образ дополнили белые сапоги с квадратным мысом. Она покрасовалась в машине.

А вот на улице Собчак уже отметилась в плюшевой шубкой цвета «Тиффани». Она провела вечер в приятной компании, но похвасталась только образом.

«Добавим весны в февраль!» — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие одарили ее комплиментами. «Стильно», «Крутое сочетание. Обожаю морскую волну, сразу на морюшко захотелось!», «Шикарно, красиво», «Ксения, вы невероятно похорошели», «Прикольный наряд, особенно пальтишко», — прокомментировали пост подписчики.

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