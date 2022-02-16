«Мам, это ты вчера снималась?»: Гарри Галкин отвесил шикарный комплимент Алле Пугачевой, увидев ее раритетное фото

В эту среду внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров без повода решил порадовать свою именитую бабушку.

Молодой человек сделал ей роскошный подарок, который нашел на блошином рынке.

Дени Байсаров купил постер Аллы Пугачевой советских времен, облачил его в золотую раму и приехал в замок, чтобы вручить подарок.

«Какой галстук, а какой пиджак, — восхищалась своим портретом Алла Пугачева. — По тем временам это было очень крутое фото».

Во время распаковки подарка присутствовали дети-близнецы Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лиза.

Смышленый Гарри тут же сообразил, что маме можно сделать комплимент.

«Мам, это ты вчера снималась?» — показал Гарри на фото, которому как минимум 30 лет. «Позавчера, сынок», — рассмеялась в ответ Алла Борисовна.

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