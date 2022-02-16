«С Сережей и Олегом»: Волочкова в белом мини-платье и туфлях на платформе разобралась с бойфрендами на Первом канале

У звезды балета Анастасии Волочковой насыщенная личная жизнь. События так быстро развиваются, что нужно успевать за всем следить, иначе образуются пробелы.

Так, недавно Анастасия Волочкова начала и быстро закончила отношения с банщиком Сергеем, которого возила с собой на Мальдивы. После разрыва с ним балерина принимала в своем особняке экс-бойфренда Олега.

О сложных взаимоотношениях с мужчинами Анастасия Волочкова решилась откровенно рассказать на Первом канале.

Она вновь стала героиней программы «Пусть говорят». В микроблоге Анастасия Волочкова проанонсировала эфир ток-шоу со своим участием.

«И вновь скоро на Первом канале с Димой Борисовым. Расставлены точки над «i» и с Сережей, и с Олегом», — поделилась Анастасия Волочкова.

Публикацию в микроблоге звезда балета сопроводила снимком, на котором предстала с ведущим «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым. На ток-шоу Анастасия Волочкова пришла в белом мини-платье и туфлях на платформе.

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