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«Женатик»: Александр Гудков признался, что уже три года в браке

Жену шоумена зовут Александра.

«Женатик»: Александр Гудков признался, что уже три года в браке
Александр Гудков. Фото: globallookpress.ru

Александр Гудков признался, что уже три года в браке. Шоумен всегда держал свою личную жизнь в секрете, но тут решился на откровения.

Фото Александра Гудкова с женой
Александр Гудков с женой. Фото: instagram.com/gudokgudok

«Женатик. В июле будет три года. Зовут Саша», — поделился Гудков в эфире драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио».

Комик также рассказал, что годовщину с женой Александрой Гагаринской отметит в июле этого года в День семьи, любви и верности.

Слухи о том, что Александр Гудков женат, ходят с 2019 года. Также поклонники заметили и обручальное кольцо на пальце шоумена.

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