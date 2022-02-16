«Женатик»: Александр Гудков признался, что уже три года в браке

Александр Гудков признался, что уже три года в браке. Шоумен всегда держал свою личную жизнь в секрете, но тут решился на откровения.

«Женатик. В июле будет три года. Зовут Саша», — поделился Гудков в эфире драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио».

Комик также рассказал, что годовщину с женой Александрой Гагаринской отметит в июле этого года в День семьи, любви и верности.

Слухи о том, что Александр Гудков женат, ходят с 2019 года. Также поклонники заметили и обручальное кольцо на пальце шоумена.

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