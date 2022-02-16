Какая модница: Нетребко в актуальном «пальто Франкенштейна» вышла в свет с мужем

Стилист Александр Рогов на своем модном YouTube-проекте Rogov live рассказал, что испытывает слабость к вещам в стиле «наряда Франкенштейна». Это когда в одной модели соединяются детали различных, на первый взгляд, несочетаемых вещей.

Ведущий заметил, что такие наряды могут носить не все, а только самые смелые модницы и те, кто умеет соединять столь необычные вещи с обувью и аксессуарами.

Сейчас «вещи Франкенштейна» переживают новый взлет интереса со стороны дизайнеров по всему миру, хотя первые модели появились в 80-е годы ХХ века благодаря Мартину Мейсону Маржелу.

Анна Нетребко, отличаясь пытливым и смелым характером, откликнулась на тренд, выйдя в свет с мужем Юсифом Эйвазовым в «пальто Франкенштейна». Оно сочетало в себе элементы пальто из дорогой парчи и словно пришитого к нему пуховику. Плюс ко всему наряд имел меховой воротник.

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