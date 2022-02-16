«Сменил профессиональный футбол на медийный»: Костенко встала на защиту Тарасова, которого называют безработным

Анастасия Костенко встала на защиту Дмитрия Тарасова, которого называют безработным. Модель проводила в своем микроблоге «вопрос-ответ» и одна из подписчиц поинтересовалась, почему футболист не работает и не стыдно ли Анастасии, что он переквалифицировался в блогеры. Костенко призналась, что ничего постыдного в новой профессии мужа не видит.

«Он остается футболистом. Сменил направление с профессионального футбола на медийный (это как быть танцором и танцевать в направлении классики, а потом передумать и танцевать в стиле джаз-модерн), плюс много проектов. Захочет — расскажет. Не думаю, что его подписчиков-мужчин это интересует, обычно мужики не лезут в кошельки», — поделилась модель в своем Instagram.

больше по теме Муж не потянул: Анастасия Костенко платит первой жене безработного Дмитрия Тарасова алименты из своего кармана Адвокат семьи рассекретила неприятные подробности финансовой стороны.

Напомним, Дмитрий Тарасов активно развивает свой Instagram и TikTok. Вместе с моделью Анастасией Костенко футболист воспитывает троих детей. Также у многодетного отца есть старшая дочь от первого брака.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.