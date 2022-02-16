«Сменил профессиональный футбол на медийный»: Костенко встала на защиту Тарасова, которого называют безработным

Анастасия Костенко встала на защиту Дмитрия Тарасова, которого называют безработным. Модель проводила в своем микроблоге «вопрос-ответ» и одна из подписчиц поинтересовалась, почему футболист не работает и не стыдно ли Анастасии, что он переквалифицировался в блогеры. Костенко призналась, что ничего постыдного в новой профессии мужа не видит.
«Он остается футболистом. Сменил направление с профессионального футбола на медийный (это как быть танцором и танцевать в направлении классики, а потом передумать и танцевать в стиле джаз-модерн), плюс много проектов. Захочет — расскажет. Не думаю, что его подписчиков-мужчин это интересует, обычно мужики не лезут в кошельки», — поделилась модель в своем Instagram.
Напомним, Дмитрий Тарасов активно развивает свой Instagram и TikTok. Вместе с моделью Анастасией Костенко футболист воспитывает троих детей. Также у многодетного отца есть старшая дочь от первого брака.
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