Дорого и элегантно: жена Мартиросяна вышла на променад в бирюзовом пальто без воротника и брюках в тон

Стилист Анастасия Стар заметила, что такие монохромные стайлы вытягивают силуэт и добавляют роста.

Жена комика Гарика Мартиросяна поддержала тренд на монохромность, появившись на улице в бирюзовом наряде.

Жанна Левина-Мартиросян облачилась в модные брюки с защипами на талии, водолазку, пальто. Обувь она предпочла белую, а сумочку подобрала в тон одежде.

«Обожаю приближение весны тем, что на улице становится не только светлее, но и образы модниц становятся ярче. Как, например, у Жанны Мартиросян. Для себя она выбрала сочный голубой оттенок, сделав его основным цветом комплекта, дополнив лишь нейтральной белой обувью. Подобные монохромые образы всегда выглядят небанально, дорого и приковывают взгляды. Кроме этого, такой стилистический прием добавляет рост и вытягивает силуэт.

Особенно актуальны сейчас минимализм и элегантность. В этом комплекте Жанны есть и то, и другое», — прокомментировала специально для Teleprogramma.pro лук Жанны стилист Анастасия Стар.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни на курсах «Имидж-любитель» и «Имидж-любитель – 2. ДНК стилей».

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