Вся семья на одном фото: фигуристы Траньков и Волосожар показали своих подросших детей

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сейчас находится далеко от своих близких — жены Татьяны Волосожар и сына с дочкой.
Он в олимпийском Пекине освещает события, происходящие в фигурном катании.
Максим Траньков признался в микроблоге, что скучает по жене и детям. Он чаще, чем обычно, стал публиковать фотографии своей семьи.
Так, он показал на трогательном фото жену Татьяну Волосожар, восьмимесячного сына Теодора и дочку Анжелику, которой 16 февраля исполнилось пять лет.
Папа в этот день не сможет обнять свою любимую малышку. Максим Траньков поздравил дочку в микроблоге, показав совместное с ней фото.
«С днем рождения, доченька! Нет слов описать мою любовь и то, как я скучаю. Таня, спасибо тебе за мою звезду! Обожаю вас!» — написал Максим Траньков.
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