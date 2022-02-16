Вся семья на одном фото: фигуристы Траньков и Волосожар показали своих подросших детей

Максим Траньков признался, что скучает в разлуке по семье.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сейчас находится далеко от своих близких — жены Татьяны Волосожар и сына с дочкой.

Он в олимпийском Пекине освещает события, происходящие в фигурном катании.

Максим Траньков признался в микроблоге, что скучает по жене и детям. Он чаще, чем обычно, стал публиковать фотографии своей семьи.

Так, он показал на трогательном фото жену Татьяну Волосожар, восьмимесячного сына Теодора и дочку Анжелику, которой 16 февраля исполнилось пять лет.

Папа в этот день не сможет обнять свою любимую малышку. Максим Траньков поздравил дочку в микроблоге, показав совместное с ней фото.

«С днем рождения, доченька! Нет слов описать мою любовь и то, как я скучаю. Таня, спасибо тебе за мою звезду! Обожаю вас!» — написал Максим Траньков.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.