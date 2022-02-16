Пончик, Монстрик или Лошадь: поклонники шоу «Маска» гадают, кого разоблачат судьи в ближайшее воскресенье

Фанаты проекта выдвинули свои версии того, как будут развиваться события во втором выпуске.

В минувшее воскресенье, 13 февраля, на НТВ состоялся первый эфир третьего сезона самого засекреченного и охраняемого проекта – шоу «Маска».

В номинацию попали три маски – Лошадь, Пончик и Монстрик. Но никого из них разоблачать в первом выпуске не стали, решив, что нужно дать второй шанс.

А вот во втором выпуске шоу, который состоится 20 февраля, все уже будет по-взрослому. Кто-то из четырнадцати участников обязательно покинет проект, сняв перед этим маску.

В аккаунте шоу «Маска» в Instagram поклонники выдвигают свои предположения по поводу того, кто же это будет. Большинство высказалось в пользу того, что разоблачен будет Пончик.

«Я ждала уже в первом выпуске, что откроет маску Пончик», «Так, думаю Пончик съедят сразу, потом Малыша распеленают, потом Монстрику «рога обломают», следом Пса прогонят, распрягут Лошадь, думаю, такая последовательность!», «Если Лошадь будет петь снова голосом Цой, то думаю номинируют точно ее», — обсудили в Сети.

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