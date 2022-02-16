«Молодая и красивая!»: Лолита в джинсах с эффектом стройности и меховом пальто устроила уличные танцы

Лолита в последнее время демонстрирует настоящие чудеса похудения. 58-летняя звезда неожиданно превратилась из женщины в теле в стройную даму. При этом певица дополнительно подчеркивает свои формы одеждой.

В личном блоге Лолита поделилась атмосферным роликом, на котором «зажигает» на улице под собственный свеженький трек.

«Ух, перед репетицией тянет послушать что-то новенькое из себя. Пусть зайдет всем как послание хорошего настроения перед приходом весны», — написала Лолита.

На видео Милявская предстает в меховом пальто бурого цвета и модных расклешенных джинсах. О том, что клеш от бедра стройнит, ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор».

«Молодая и красивая!», «Спасибо за позитив», «Лолита, отлично выглядите!» — похвалили ее фолловеры.

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