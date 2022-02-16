«И это еще не финишная прямая»: беременная Алена Рапунцель озвучила запредельную прибавку в весе

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель ни в чем себе не отказывает, ожидая второго ребенка.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель находится на внушительном сроке беременности. По расчетам врачей, малыш Алены должен появиться на свет в начале марта.

Алена Рапунцель во время беременности демонстрирует отменный аппетит и в итоге — большую прибавку в весе. По нормам, беременная женщина обычно прибавляет в весе от 10 до 12 килограммов.

Алена Рапунцель рассказала, что поправилась уже на 21 килограмм. В сторис микроблога она показала свое фото до беременности и актуальный кадр. Раньше она весила 54 килограмма, теперь — 75.

«И это еще не финишная прямая», — написала Алена Рапунцель.

Вероятно, будущая мама не намерена сбавлять обороты и будет и дальше «наедать» килограммы.

«Я вам говорила, что хочу в эту беременность набрать меньше, чем в первую? Не получилось что ли. В первую беременность я набрала 17 кг, в эту уже — 20/21 кг», — поделилась Алена Рапунцель в микроблоге.

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