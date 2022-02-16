Выбранная представлять Украину на «Евровидении» певица сняла свою кандидатуру

Украинская певица Алина Паш отказалась представлять свою страну на песенном конкурсе «Евровидение-2022» после скандала вокруг ее кандидатуры.
Напомним, в феврале 28-летняя артистка прошла национальный отбор, но многие зрители обвинили организаторов этого мероприятия в фальсификации результатов. Якобы Украина не могла поддержать звезду, которая в последние годы ездила в Крым и фотографировалась в Москве.
«Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, взломам моих социальных сетей, угрозам. А также абсолютно неприемлемой формулировке, которую позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины», — написала Алина в Instagram.
«Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С трудным сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе «Евровидение». К сожалению. Мне правда очень жаль».
Артистка отдельно поблагодарила своих поклонников за поддержку и правильное понимание ее конкурсной песни «Тени забытых предков». Певица отметила, что ее народу нужно единство, а не травля своих же соотечественников.
Добавим, что Паш является финалисткой украинской версии вокального шоу «X-фактор». В ее дискографии значатся три студийных альбома.
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