«Умна не по годам»: что еще о Камиле Валиевой рассказала тренер, занимавшаяся с ней до Этери Тутберидзе

Первый тренер Камилы Валиевой заявила, что с первых шагов было видно – у этой девочки большое будущее.

Первый тренер 15-летней фигуристки и главной претендентки на золотую медаль Олимпиады в Пекине Камилы Валиевой Ксения Иванова познакомилась с будущей чемпионкой, когда той было всего три года. Именно в этом возрасте мама Камилы отдала дочку в секцию фигурного катания в Казани.

Ксения Иванова рассказала, что с первых шагов Камилы Валиевой на льду поняла, что у нее большое будущее.

«Она была умна не по годам, физически одарена и отличалась прекрасными данными. Особенно выворотностью, растяжкой и гибкостью. Параллельно ходила на художественную гимнастику и балет, чтобы развить свою пластику», — поделилась первый тренер Камилы Валиевой Ксения Иванова.

Она рассказала, что рядом с Камилой всегда была рядом ее мама Алсу, которая поддерживала и вдохновляла дочку.

Камила Валиева проводила на катке каждый день по четыре часа, делая выходной только один раз в неделю.

«Мы занимались, где только могли, где был свободен лед. Даже в торговом центре! Помню, один из охранников, когда видел Камилу, всегда говорил: «Вот идет будущая чемпионка», — цитирует Ксению Иванову издание «Антенна».

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