Два тренда в одном: Орбакайте вслед за Лорак отметилась в модных ботинках Prada и рубашке в клетку

Кристина Орбакайте не скрывает, что хорошо зарабатывает. В 50 лет она продолжает выступать на сцене, а также сниматься в кино. Регулярно певица путешествует с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией.

Недавно они провели отпуск в Майами. Артистка также посетила Колумбию. Однако в феврале звезда снова прилетела в Москву. Она уже отметилась на вечеринках и порадовала публику выступлениями.

В своим элегантном возрасте Орбакайте продолжает одеваться в молодежном стиле. И если на сцене ее можно увидеть в броских платьях, в обычной жизни она носит как джинсы и высокие сапоги, так и жакеты. На этот раз артистка оказалась в салоне красоты. Там она обновила прическу и увиделась со стилистом Владиславом Лисовцом.

Кристина подчеркнула стройную фигуру с помощью кожаных лосин. Образ дополнила рубашка в клетку, а изюминкой лука стали модные ботинки Prada на тракторной подошве. Такие есть у Ани Лорак, Ольги Бузовой, Ксении Бородиной и других модниц.

«Встретились у меня в конторе с моей любимой Кристиной. Посплетничали, посмеялись, поделились своими последними новости и, конечно: сделали для Кристины красивый маникюр и стрижку. Мы с Крис желаем всем хорошего дня, в Москве сегодня отличная солнечная погода», — написал Лисовец.

Поклонники восхитились тем, как молодо выглядит артистка. Многие также оценили ее стиль. «Классные», «Просто огонь», «Какой крутой образ», «Кристина вообще не стареет», «Наряд бомба», «Кристина прям посвежела», «Вот это сервис! Звезда релаксует», «Какая она клевая», — стали писать подписчики.

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