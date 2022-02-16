Бывшая возлюбленная Стефановича раскрыла, почему он всегда «покусывал» в интервью Пугачеву

Как отметила юрист Элина Зайцева, жизнедеятельность гениальной артистки никогда не оставляла кинорежиссера равнодушным.

Бывшая возлюбленная кинорежиссера Александра Стефановича юрист Элина Зайцева объяснила, почему в интервью он всегда «покусывал» свою бывшую жену певицу Аллу Пугачеву.

«Я интересовалась у него, зачем он затрагивает Аллу? На это он всегда отшучивался, говорил, что это всего лишь шоу. Этого мужчину заводил успех женщины. Когда он увидел, что я стала без него успешна, то незамедлительно предложил мне выйти за него замуж». Элина Зайцева

По словам Зайцевой, Стефанович и Пугачева расстались, потому что «Примадонна не хотела общаться на тех условиях, которые он ей мог предложить». Как заметила Зайцева, Пугачева чувствовала свою мощь и свой путь, на котором Стефановича не было, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Алла Пугачева и Александр Стефанович были вместе с 1977 по 1981 год. Общих детей в этом браке на свет не появилось.

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