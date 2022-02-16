Юрист Элина Зайцева рассказала, кому досталось богатое наследство бывшего мужа Аллы Пугачевой

Продюсер Александр Стефанович ушел из жизни в июле прошлого года.

Юрист Элина Зайцева рассказала, кому досталось богатое наследство бывшего мужа певицы Аллы Пугачевой кинорежиссера Александра Стефановича.

Как отметила Зайцева, Стефанович не оставил завещания. Вся наследственная масса перешла к его матери — Ядвиге Гиляровне. Со своей стороны родительница Стефановича, которая уже в возрасте, разделила наследство между родственниками.

«Александр любил родных, ценил и помогал им. Я была на ток-шоу и слышала мнение, что Стефанович не общался со своими родственниками. Неправда, Александр с ними дружил. Родные Александра — достойные питерские люди, истинные ленинградские интеллигенты. Для них он действительно старался». Элина Зайцева

Напомним, что Александр Стефанович ушел из жизни в июле 2021 года. Своих детей у него не было, несмотря на слухи о нескольких внебрачных наследниках, сообщает «Собеседник».

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