«На этот раз левую»: Алена Косторная умудрилась снова сломать руку

Чемпионка Европы по фигурному катанию в женском одиночном разряде Алена Косторная в Instagram, отвечая на вопросы поклонников сообщила, что снова сломала руку.
«Да, я опять сломала руку. На этот раз левую. Все бывает».
Напомним, что в декабре прошлого года Алена Косторная сломала правую руку. Из-за этого она не отобралась на Олимпиаду в Пекин, пропустив чемпионат России.
Не так давно Алена Косторная сообщила, что остается на следующий олимпийский цикл. Она отмечала, что хочет обязательно выступить на играх в 2026 году.
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