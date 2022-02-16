Хит весны: Кети Топурия вслед за Верой Брежневой отметилась в кожаном жакете на публике

Кети Топурия уже много лет выступает на публике. Она стала популярной, когда начала выступать с группой «А’Студио». Примечательно, что артистка славится своим вокалом и чувством стиля.

В одном из интервью она призналась, что ее образы преобразились, когда она начала сотрудничать с грузинскими дизайнерами. Теперь у нее даже есть свой бренд одежды. На сцене она регулярно появляется в роскошных платьях и корсетах.

Не так давно Кети вернулась из отпуска, который провела с мужем Львом Деньговым и детьми в Дубае. Теперь она снова регулярно выступает. В обычной жизни певица зачастую носит джинсы и свитера.

Но 16 февраля она появилась на съемках нового клипа. Артистка покрасовалась в белой рубашке и кожаном жакете. Образ также дополнили очки-сердцечки. Она выпрямила волосы и сделала неброский макияж.

«Скоро несколько крутых видео», — заинтриговала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кети. К слову, кожаные жакеты стали хитом весны. Их также носит Вера Брежнева и Ольга Бузова. «Ну что за красотка», «Классные очки», «Просто стильная леди», «Ну как оторвать глаза», «Кети, вы пример для меня», «Образ бомба», Уже хочется лета и ваши очки«, «Какая крутая», «Это пушка», — прокомментировали пост подписчики.

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