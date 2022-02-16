Грабители влезли в дом бывшего худрука Большого театра

Бывший худрук Большого театра, 76-летний дирижер Александр Лазарев, чуть было не стал жертвой воров. Злоумышленники влезли в его особняк в Барвихе, когда хозяин жилища был дома.

Инцидент произошел несколько дней назад. Александр Николаевич спокойно спал, когда его вдруг разбудил шум, доносившийся с улицы. Затем народный артист услышал, как кто-то пытается вскрыть его входную дверь.

Звезда музыки тут же позвонил в полицию. Стражи порядка прибыли довольно оперативно, правда, к тому моменту воры уже успели проникнуть в дом и найти ценные вещи. Но унести добычу злоумышленники не смогли — их задержали прямо на месте преступления.

Лазарев рассказал журналистам, что не пострадал и его ценное имущество осталось в сохранности.

«С поличным были задержаны двое 26-летних уроженцев Республики Северная Осетия – Алания. Оба задержанных уже имели судимость за кражу, а один из них так же за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и за нарушение правил дорожного движения. В данный момент проводится проверка», — цитирует kp.ru источник в правоохранительных органах.

Добавим, что Александр Лазарев имеет орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и множество других наград за свой вклад в искусство.

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