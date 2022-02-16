«В Москве мне даже не хотелось выходить из дома»: Моргенштерн – о преимуществах жизни в Дубае

По словам рэпера, этот город - прекрасное место и здесь ему очень комфортно.

Рэпер Моргенштерн признался, что ему комфортно живется в Дубае. Этот город он назвал прекрасным местом, как для работы, так и для отдыха.

«В Москве мне даже не хотелось выходить из дома. А тут ты можешь оказаться самым нищим и никчемным опущенцем среди людей, сидящих с тобой за одним столом. Это классно. Можно набраться опыта». Моргенштерн

В эксклюзивном интервью генеральному продюсеру «Нового Радио» Роману Емельянову рэпер признался, что он продолжает заниматься новыми проектами. Ребята из его команды поочередно прилетают к нему. Многие люди интересуются, как у него дела и здоровье. Артист отметил, что не чувствует себя в чужой стране чужим и одиноким.

Напомним, что в России Моргенштерн стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Он предпочел покинуть родную страну, хотя и отмечал, что обязательно когда-нибудь вернется в Россию.

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