В 50 лет еще даст фору! Орбакайте в платье с рукавами-окороками и задорной юбкой в складку вышла на публику

Кристина Орбакайте прилетела в Москву, чтобы выступить на нескольких концертах.

Кристина Орбакайте в свои 50 лет еще может дать фору юным девам. Что говорить, фигура у артистки — на зависть, ее стройности могут позавидовать многие. Да и звезда не стесняется демонстрировать свою красоту публике.

На минувшем концерте в Барвихе дочь Аллы Пугачевой «зажгла» зал не только горячими хитами, но и своим молодежным образом. Певица примерила мини-платье с подчеркнутой талией и задорной пышной юбочкой в складку. При этом наряд был украшен модными рукавами-окороками.

К слову, эти рукава хоть и придают образам торжественности, опасны для дам с широкими плечами. Об этом ранее предупреждала стилист и ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко.

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